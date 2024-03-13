Происшествия 13 марта 2024, 18:56 Женщине оторвало ногу при обстреле ВСУ города Грайворон Гладков: две женщины пострадали при обстреле Грайворона, одной оторвало ногу РИА «Новости»

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Город Грайворон вечером 13 марта попал под обстрел. В результате пострадали две женщины, сообщил в своем Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его данным, в результате атаки противника в городе зафиксировали прямое попадание снаряда в один из частных жилых домов. Говоря о пострадавших жительницах, Гладков уточнил, что у одной из них травматическая ампутация ноги, открытый перелом руки и осколочные ранения живота. Ее доставили в больницу № 2 Белгорода.

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«У второй пострадавшей поверхностные осколочные ранения кисти. Медицинская помощь была оказана на месте, от госпитализации женщина отказалась», — добавил он.

Кроме того, один из снарядов попал в здание администрации Грайворонского городского округа. В здании пробило кровля, есть повреждения на втором этаже. Сейчас администрация временно обесточена. Здесь никто травм не получил.

«Также выявлены повреждения во втором частном домовладении. На местах работают все оперативные службы, подомовой обход продолжается», — заключил губернатор.