Женщина застряла в заборе и замерзла насмерть в Башкирии. Фото

Жительница Башкирии решила перелезть через высокий забор, но не смогла и застряла. В результате она погибла от обморожения. Погибшую обнаружили в деревне Дема Чишминского района. Сотрудники Следственного комитета по региону начали доследственную проверку.

«В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы. По предварительным данным, признаков криминального характера не установлено», — передает ГТРК «Башкортостан» слова представителя пресс-службы ведомства.

Как сообщили очевидцы в группе во «Вконтакте» «Подслушано Чишмы», женщина застряла ночью, поэтому никто ее не заметил. Также местные жители поделились фотографией с места происшествия. На ней видно, что одна нога погибшей застряла в прутьях. Кроме того, женщина была без верхней одежды. Сотрудники правоохранительных органов выясняют причину случившегося.

Источник фото: группа во «Вконтакте» «Моя Уфа | Новости»

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