15 декабря 2023, 12:24
Женщина застряла в горящей квартире в Москве
Квартира с запертой внутри женщиной загорелась в Новой Москве
В Новомосковском административном округе Москвы загорелась квартира. В ней оказалась заблокирована женщина, сообщил «360» источник в экстренных службах.
Квартира находится в девятиэтажке на бульваре Андрея Тарковского. По данным источника, из горящей квартиры на втором этаже слышны крики заблокированной женщины. Она не может выйти из-за дыма.
Реклама
Специалисты уже выехали к месту происшествия. Подробности уточняются.
Еще один пожар произошел вечером 13 декабря в квартире второго корпуса дома 57 на улице Изюмской. В нем погиб один человек.
Также в этот день в пожаре в частном доме в Новой Москве погибла 13-летняя девочка. Сгорело два дома, хозяйственные постройки и автомобиль, в завалах могли быть и другие погибшие. Площадь пожара, который начался в двухэтажном частном доме и перекинулся на соседние строения, составила 110 квадратных метров.
Пожары
Москва 2023
Реклама
Реклама