Эксклюзив 15 декабря 2023, 12:24 Женщина застряла в горящей квартире в Москве Квартира с запертой внутри женщиной загорелась в Новой Москве РИА «Новости»

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В Новомосковском административном округе Москвы загорелась квартира. В ней оказалась заблокирована женщина, сообщил «360» источник в экстренных службах.

Квартира находится в девятиэтажке на бульваре Андрея Тарковского. По данным источника, из горящей квартиры на втором этаже слышны крики заблокированной женщины. Она не может выйти из-за дыма.

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Специалисты уже выехали к месту происшествия. Подробности уточняются.

Еще один пожар произошел вечером 13 декабря в квартире второго корпуса дома 57 на улице Изюмской. В нем погиб один человек.

Также в этот день в пожаре в частном доме в Новой Москве погибла 13-летняя девочка. Сгорело два дома, хозяйственные постройки и автомобиль, в завалах могли быть и другие погибшие. Площадь пожара, который начался в двухэтажном частном доме и перекинулся на соседние строения, составила 110 квадратных метров.