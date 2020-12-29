Женщина зарезала своего сожителя в Санкт-Петербурге

По версии следствия, это произошло посреди ночи после совместного застолья. Подозреваемая задержана. На нее завели уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее уфимец совершил самоубийство после измены жены. Перед этим он убил своих детей. Мужчина, перед тем как пойти на преступление, объяснил брату мотивы своего поступка.