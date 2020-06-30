Женщина зарезала мужа, когда он пытался убить дочь

«Мать, находясь в состоянии сильного душевного волнения (аффекта), нанесла потерпевшему ряд ударов ногами, руками, неустановленным предметом и несколько ударов ножом по телу. Смерть потерпевшего наступила в результате проникающего ранения груди слева», — рассказали в прокуратуре.

Инцидент произошел в прошлом году. Глава семейства принял наркотики и под их воздействием напал на десятимесячную дочь. Он начал сдавливать ей голову, руки и ногу, малышка стала задыхаться. Женщина просила оставить ребенка в покое, но мужчина ее не слушал. Находясь в состоянии аффекта, мать девочки напала на него и зарезала.