20 августа 2023, 23:05
Женщина заперлась в магазине после попытки самоубийства в Новой Москве
Источник «360»: женщина пыталась свести счеты с жизнью в магазине в Новой Москве
Женщина закрылась в подсобном помещении магазина после попытки наложить на себя руки. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.
«Женщина попыталась совершить самоубийство, она заперлась в подсобном помещении», — сказал он.
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Информация о происшествии в садоводческом товариществе поступила в 21:24. Сейчас на место выехали правоохранители. Обстоятельства уточняются. Магазин находится в деревне Кузнецово в Наро-Фоминском городском округе.
Ранее жительница Анапы зарезала своего трехмесячного ребенка, после чего хотела свести счеты с жизнью. По данным следствия, женщина напала на своего сына и нанесла ему ножевые ранения, а потом пыталась совершить самоубийство. Родственники подозреваемой вызвали полицию, мать ребенка задержали.
Москва 2023
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