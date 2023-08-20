Эксклюзив 20 августа 2023, 23:05 Женщина заперлась в магазине после попытки самоубийства в Новой Москве Источник «360»: женщина пыталась свести счеты с жизнью в магазине в Новой Москве РИА «Новости»

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Женщина закрылась в подсобном помещении магазина после попытки наложить на себя руки. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

«Женщина попыталась совершить самоубийство, она заперлась в подсобном помещении», — сказал он.

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Информация о происшествии в садоводческом товариществе поступила в 21:24. Сейчас на место выехали правоохранители. Обстоятельства уточняются. Магазин находится в деревне Кузнецово в Наро-Фоминском городском округе.

Ранее жительница Анапы зарезала своего трехмесячного ребенка, после чего хотела свести счеты с жизнью. По данным следствия, женщина напала на своего сына и нанесла ему ножевые ранения, а потом пыталась совершить самоубийство. Родственники подозреваемой вызвали полицию, мать ребенка задержали.