Происшествия 26 января 2023, 13:25 Женщина замерзла насмерть по пути на работу в Хабаровском крае

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Жительница города Николаевск-на-Амуре в Хабаровском крае получила сильнейшее обморожение по дороге на работу, в результате чего погибла. Об этом сообщил сайт kp.ru.

По данным агентства Nation News, группа людей из четырех человек отправилась на работу на снегоходе. В тот момент на улице стоял сильный мороз в районе -50 градусов. По пути они попали в сильную пургу и заблудились.

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Троих человек спустя два дня эвакуировали с острова Чкалова, одна женщина погибла из-за обморожения.