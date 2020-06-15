    15 июня 2020, 20:34

    Женщина залезла на сотовую вышку ради «встречи» с сыном на Ямале

    Артур Блянихов

    Накануне в поселке Ханымей (ЯНАО) пьяная женщина забралась на вышку сотовой связи, чтобы «встретиться» с сыном. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на местную администрацию.

    По данным информагентства, женщина находилась на 25-метровой высоте. Ей удалось перебраться через высокое ограждение вышки и залезть по лестнице. Она кричала прохожим, что ей нужно добраться до самой высоты ради «встречи» с сыном.

    Собравшиеся люди помогли женщине спуститься, после чего ее передали медикам и полицейским. Позже выяснилось, что она возвращалась домой с вахты, а в поселок заехала намерено, чтобы на вышке сотовой связи «встретиться» с сыном. Отмечается, что после врачебного обследования ее отпустят домой.

    Ранее на Украине суд поместил в психиатрическую клинику мужчину, который угрожал взорвать метромост в Киеве.

    «Вчера состоялось экстренное судебное заседание по изменению меры пресечения, где было принято решение изменить меру пресечения с содержания под стражей на помещение в учреждение для оказания психиатрической помощи», — рассказала пресс-секретарь киевской прокуратуры Надежда Максимец.