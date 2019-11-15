Женщина заявила в полицию о домогательствах тренера к ее дочери

Сотрудники полиции Ленинградской области задержали тренера спортивного клуба по единоборствам «Кудокан». Мужчину обвиняют в сексуальном насилии над одной из учениц.

Подозреваемым оказался гражданин Узбекистана. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».