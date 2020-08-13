Женщина заявила на мужа в полицию. Она считает, что он насиловал их дочь больше года

Мать 11-летней девочки написала на мужа заявление в полицию. По ее мнению, супруг насиловал дочку больше года.

Во вторник, 12 августа, 32-летняя женщина пожаловалась в полицию на мужа. Она заявила, что он насиловал дочь, ученицу четвертого класса, с апреля 2019 по август 2020 года — точное время уточняет следствие. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных, органах. Семья проживает в Подольске.

По данным ведомства, мать девочки состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних

Предполагаемый насильник задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело.