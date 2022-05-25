Женщина забыла грудного сына в такси в Москве

Таксист увез грудного ребенка пассажирки в Москве. Женщина забыла его в машине. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу Управления ГИБДД по городу.

Девятимесячный младенец спал в переносной люльке. Выходя из такси женщина говорила по телефону и забыла ее взять. Таксист ничего не заметил и уехал.

Заметив пропажу, перепуганная пассажирка позвонила в экстренные службы. Информацию о происшествии передали в ДПС, но водитель вернулся сам и отдал ребенка матери.