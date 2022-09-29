Женщина заблудилась в лесу в Ленобласти | 360°

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Женщина заблудилась в лесу в Ленобласти

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Женщина заблудилась в лесу под Волховом в Ленинградской области, ее вывели спасатели. Об этом рассказали «Невские новости».

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Местная жительница отправилась за грибами 28 сентября и не смогла выйти из леса. Она вызвала аварийно-спасательную службу. Спасатели вывели пострадавшую из леса и передали родственникам.

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