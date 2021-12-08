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    08 декабря 2021, 16:02

    Женщина за рулем внедорожника перепутала педали и сбила мужчину на остановке в Сочи

    Арина Бобкова

    В селе Измайлово Краснодарского края 29-летняя женщина на Ford Explorer не справилась с управлением и врезалась в остановку. Об этом сообщил «Царьград».

    В результате автомобиль сбил стоявшего там 47-летнего мужчину. Пострадавшего госпитализировали. На данный момент его состояние оценивается как стабильное.

    Отмечается, что женщина получила водительские права всего месяц назад. Во время езды она перепутала газ и тормоз, рассказала руководитель отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Ирина Заватская.