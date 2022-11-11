Эксклюзив 11 ноября 2022, 13:58 Женщина за рулем Porsche въехала в стену «Порше-центра» на Таганке Источник «360»: бежевый Porsche Cayenne врезался в «Порше-центр» в Москве

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В центре Москвы произошло ДТП с участием Porsche Cayenne. Бежевая иномарка влетела в стену «Порше-центра» на Таганке. За рулем автомобиля была женщина, сообщил «360» источник.

Porsche Cayenne с московскими номерами попал в аварию на Михайловском проезде утром 11 ноября.

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«Врезался в стену автосалона, „Порше-центра“ на Таганке», — уточнил источник.

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В аварии никто не пострадал, розлива топлива зафиксировано не было. На место происшествия направили сотрудников ДПС.

«Машина уже уехала. Женщине стало плохо за рулем», — отметил собеседник «360».