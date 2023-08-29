Происшествия 29 августа 2023, 19:05 Женщина за рулем легковушки сбила двух пешеходов во Владимирской области

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ДТП произошло на 180 километре трассы М-7 «Волга» во Владимирской области. Женщина за рулем легковушки сбила двух пешеходов. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

Авария случилась 3 мая. Водитель LADA VESTA GFK 440 направлялась со стороны Нижнего Новгорода в сторону Москвы. Женщина решила объехать ямы на дороге и на скорости 112 км/ч выехала на обочину, где шли двое пешеходов. Они получили серьезные травмы. Один из пострадавших погиб.

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Суд приговорил злоумышленнику к заключению сроком на три года в колонии-поселении.