29 марта 2024, 13:30
Женщина за рулем иномарки врезалась в автобусную остановку в Челябинске
ДТП с участием Chevrolet Orlando произошло накануне вечером на Шоссе Металлургов в Челябинске. Об этом написал «Царьград», ссылаясь на отдел пропаганды ГИБДД по городу.
Женщина в состоянии алкогольного опьянения в какой-то момент не справилась с управлением и врезалась в остановочный комплекс на ЧМЗ. По предварительным данным, в аварии никто не пострадал.
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Сейчас Госавтоинспекция разбирается в обстоятельствах случившегося.
ДТП
Челябинск
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