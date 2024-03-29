Происшествия 29 марта 2024, 13:30 Женщина за рулем иномарки врезалась в автобусную остановку в Челябинске

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ДТП с участием Chevrolet Orlando произошло накануне вечером на Шоссе Металлургов в Челябинске. Об этом написал «Царьград», ссылаясь на отдел пропаганды ГИБДД по городу.

Женщина в состоянии алкогольного опьянения в какой-то момент не справилась с управлением и врезалась в остановочный комплекс на ЧМЗ. По предварительным данным, в аварии никто не пострадал.

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Сейчас Госавтоинспекция разбирается в обстоятельствах случившегося.