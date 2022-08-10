Женщина за рулем иномарки въехала в торговый павильон в Новосибирске

ДТП с участием автомобиля Hyundai Solaris случилось накануне на остановке «Фабричная» в Новосибирске. Женщина-водитель въехала в торговый павильон через боковое окно. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на паблик «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

Как рассказали очевидцы происшествия, автомобиль протаранил павильон с мантами и самсой и наполовину оказался внутри, зацепив женщину-продавца.

Прибывшие на место аварии медики госпитализировали 52-летнего продавца с травмами различной степени тяжести. В настоящий момент полиция устанавливает точные причины ДТП.