21 декабря 2023, 14:04
Женщина за рулем иномарки насмерть сбила мужчину на трассе в Краснодарском крае
Правоохранители разбираются в обстоятельствах смертельной аварии, которая произошла ночью на трассе Крымск — Джигинка в Краснодарском крае. Об этом сообщил «Царьград».
По данным Госавтоинспекции, 47-летняя женщина за рулем Mitsubishi Lancer совершила наезд на пешехода, который следовал по дороге в попутном направлении.
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От полученных травм мужчина скончался на месте. Личность погибшего устанавливается.
ДТП
Краснодарский край
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