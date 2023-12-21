Происшествия 21 декабря 2023, 14:04 Женщина за рулем иномарки насмерть сбила мужчину на трассе в Краснодарском крае

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Правоохранители разбираются в обстоятельствах смертельной аварии, которая произошла ночью на трассе Крымск — Джигинка в Краснодарском крае. Об этом сообщил «Царьград».

По данным Госавтоинспекции, 47-летняя женщина за рулем Mitsubishi Lancer совершила наезд на пешехода, который следовал по дороге в попутном направлении.

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От полученных травм мужчина скончался на месте. Личность погибшего устанавливается.