Женщина за рулем иномарки наехала на 10-летнего мальчика в Челябинске

В Челябинске на улице Мамина произошло ДТП с участием автомобиля Audi. 31-летняя женщина, управляя иномаркой, совершила наезд на спешащего в школу 10-летнего мальчика.

Как сообщает kursdela.biz со ссылкой на сведения городского отделения ГИБДД, ребенок в момент аварии переходил проезжую часть рядом со знаком «Жилая зона». Такой знак предупреждает водителей, что они должны максимально бдительно следить за дорогой.