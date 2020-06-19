Женщина выстрелила из пневмата в бывшего мужа на севере Москвы

На Севере Москвы женщина выстрелила в мужчину из пневматического пистолета. Об этом «360» сообщили в пресс-службе столичного управления МВД.

«[По адресу] Бескудниковский бульвар 11/1 женщина из пневматического пистолетика нанесла мужчине ранение. В госпитализации он не нуждается», — сказали в МВД.

По словам представителя ведомства, сейчас на месте находятся полицейские, они проводят опрос.

По информации Рен ТВ, стрельбу открыли из-за конфликта между соседями. В то же время агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет, что женщина и мужчина раньше были женаты. В пятницу они вместе распивали спиртные напитки, а потом поссорились.