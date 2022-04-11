Женщина выпала из окна жилого дома в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону на улице 2-й Пятилетки женщина выпала из окна многоквартирного дома. Она скончалась до приезда бригады скорой помощи. Об этом написал сайт kp.ru.

По словам очевидцев, некоторое время пострадавшая оставалась жива, однако из-за сильных травм скончалась. Прибывшие на место медики и сотрудники полиции констатировали смерть ростовчанки, сообщил «Царьград».

В правоохранительных органах отметили, что на вид женщине 40-45 лет. Во время осмотра на теле были обнаружены признаки падения с высоты. Точные обстоятельства происшествия выясняются.