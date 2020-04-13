13 апреля 2020, 12:28
Женщина выпала из окна при пожаре в Санкт-Петербурге
Жительница загоревшейся квартиры в Санкт-Петербурге выпала из окна. Ее тело обнаружили прохожие. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Огонь в квартире удалось потушить, однако причину возгорания не установили.
По информации правоохранителей, женщина погибла на месте происшествия от полученных травм. Позже сотрудники полиции предположили, что погибшая была уроженкой Татарстана.