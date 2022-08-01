Женщина выпала из окна многоэтажки в Кирове. Видео

Обстоятельства и причины смерти молодой женщины, выпавшей из окна жилой девятиэтажки на Заводской улице в Кирове, выясняют следователи. О проведении проверки «360» сообщила помощник руководителя регионального СУ СК РФ Мария Меркулова.

В ведомстве не привели подробностей гибели женщины. Ее одноклассник в беседе с «360» рассказал, что она жила с мужчиной. О сожителе, по его словам, все отзывались очень положительно.

«По слухам, очень хвалили человека, с которым она жила. Говорили, что что он хороший, всегда помогал. Все думают, что это не он (что он не причастен к смерти женщины — прим. ред.). Ее друзья говорят, что она выпивала. Мужика хвалили, ничего плохого не говорили. Я слышал, что он зашел домой и не успел ее схватить [, когда она выпала на улицу]. Не знаю, сколько там людей с ними выпивали, может быть, там много людей было», — добавил он.

Одноклассник уточнил, что погибшую уже похоронили в минувшую субботу. Похороны прошли не в Кирове, а в населенном пункте, где живут родственники женщины. Ей было 32 года.

По данным «МК-Киров», сожителя погибшей задержали, однако официально эта информация не была подтверждена. По словам очевидцев, в день гибели женщину видели на общем балконе, где она с кем-то выясняла отношения.