12 мая 2020, 22:29
Женщина выпала из окна дома в Новой Москве
Женщина разбилась насмерть, выпав из окна жилого дома в Новой Москве. Об этом сообщил корреспондент «360».
Женщина упала прямо на припаркованный под окнами автомобиль. Инцидент произошел на улице Авиаконструктора Петлякова, во внутреннем дворе у дома № 25.
На место происшествия приехали две машины скорой помощи. Врачи констатировали смерть женщины. О причинах инцидента пока ничего не известно.
В социальных сетях очевидцы трагедии начали публиковать фото и видеозаписи с места происшествия.