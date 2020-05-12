    12 мая 2020, 22:29

    Женщина выпала из окна дома в Новой Москве

    Валерия Шафирко

    Женщина разбилась насмерть, выпав из окна жилого дома в Новой Москве. Об этом сообщил корреспондент «360».
    Женщина выпала из окна дома в Новой Москве

    Женщина упала прямо на припаркованный под окнами автомобиль. Инцидент произошел на улице Авиаконструктора Петлякова, во внутреннем дворе у дома № 25.

    Женщина выпала из окна дома в Новой Москве | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    На место происшествия приехали две машины скорой помощи. Врачи констатировали смерть женщины. О причинах инцидента пока ничего не известно.

    В социальных сетях очевидцы трагедии начали публиковать фото и видеозаписи с места происшествия.