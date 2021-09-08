Женщина выпала из автобуса в Омске

В Омске полиция проводит проверку после травмирования женщины, которая выпала из автобуса во время движения. Об этом сообщил сайт gorod55.ru со ссылкой на региональное управление МВД.

По предварительным данным, автобус под управлением 61-летнего водителя начал отъезжать от остановки «Главпочтамт» с еще не закрытой дверью салона. 59-летняя женщина, стоявшая на задней площадке автобуса, выпала на улицу. Она смогла подняться только с помощью прохожих, после чего ее доставили в больницу.

Несмотря на падение пассажирки, водитель продолжил движение. В его отношении возбуждено административное производство. Водителя обвиняют в нарушении правил перевозки людей и невыполнении правил в связи с возникновением ситуации ДТП.