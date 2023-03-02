Происшествия 02 марта 2023, 16:54 Женщина вылетела из автомобиля в результате ДТП в Ростовской области

Читать 360tv в

Серьезное ДТП произошло на трассе М-4 «Дон» в Каменском районе Ростовской области. От сильного удара женщина вылетела из окна автомобиля, но при этом осталась жива. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по региону.

Водитель ВАЗ-21099 попытался совершить обгон, однако столкнулся с Hyundai, который решил сделать аналогичный маневр. В результате отечественную легковушку скинуло с трассы. Машина несколько раз перевернулась, после чего из салона через окно вылетела женщина. Пострадавшая получила травмы различной степени тяжести. Ее доставили в медицинское учреждение.

Реклама

При этом водитель иномарки скрылся с места происшествия. Его удалось обнаружить по регистрационному номеру.