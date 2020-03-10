10 марта 2020, 19:02
Женщина врезалась в припаркованный КамАЗ в Ленинградской области
На территории Всеволожского района Ленинградской области на 14 километре трассы «Кола» 7 марта произошла авария. Женщина, управлявшая иномаркой Ford, врезалась в припаркованный КамАЗ, сообщил сайт karelinform.ru.
Автоледи двигалась по направлению к Петербургу. В результате столкновения она и ее пассажир получили травмы и были госпитализированы. Медики оценили их состояние как средней тяжести. Подробности происшествия устанавливаются. Проводится проверка.