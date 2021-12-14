Женщина впала в кому после ДТП в Свердловской области

В ДТП, которое произошло накануне под Каменском-Уральским, пострадали два человека. Медики госпитализировали 35-летнюю женщину и 60-летннго водителя УАЗа с многочисленными травмами. Об этом рассказал «Царьград» со ссылкой на ГИБДД Свердловской области.

По информации правоохранителей, водитель УАЗа решил обогнать фуру, выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с автомобилем Peugeot. Из-за сильного удара иномарку отбросило на грузовик, сообщил сайт «Дни.ру».

Женщина, находившаяся за рулем Peugeot, впала в кому. У второго пострадавшего сотрясение мозга и перелом ребер.

После ДТП на дороге было временно введено реверсивное движение.