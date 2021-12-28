Женщина-водитель стала жертвой массового ДТП в Волгоградской области

Массовое ДТП на трассе Р-22 в Волгоградской области закончилось гибелью 58-летней женщины.

Как сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на информацию регионального ГУ МЧС, автоледи за рулем Peugeot потеряла управление на скользкой дороге. Машина столкнулась с шедшим впереди грузовиком Mercedes Benz Actros.

Затем в легковой автомобиль сзади въехал грузовик МАЗ. Его развернуло, и он оказался на встречной полосе, по которой в это время ехал ВАЗ-21124. Женщина, управлявшая Peugeot, получила смертельные травмы и скончалась.