03 июня 2021, 19:37
Женщина-водитель стала жертвой лобового столкновения с микроавтобусом на Ставрополье
В Ставропольском крае женщина за рулем ВАЗ-2113 погибла, спровоцировав лобовое столкновение с микроавтобусом Ford Transit.
Как сообщил сайт newstracker.ru со ссылкой на информацию УГИБДД по региону, авария произошла около 17:30 на трассе Георгиевск — Новопавловск.
42-летняя женщина набрала большую скорость и потеряла контроль над машиной.
Автомобиль выехал на встречную полосу, где в это время ехал микроавтобус. В результате лобового столкновения женщина получила смертельные травмы. Пострадавших в микроавтобусе не было.
Как позже выяснилось, за восемь лет вождения погибшая только по официальным данным около 40 раз нарушала ПДД.
По факту смертельного ДТП проводится проверка.