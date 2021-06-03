Женщина-водитель стала жертвой лобового столкновения с микроавтобусом на Ставрополье

В Ставропольском крае женщина за рулем ВАЗ-2113 погибла, спровоцировав лобовое столкновение с микроавтобусом Ford Transit.

Как сообщил сайт newstracker.ru со ссылкой на информацию УГИБДД по региону, авария произошла около 17:30 на трассе Георгиевск — Новопавловск.

42-летняя женщина набрала большую скорость и потеряла контроль над машиной.

Автомобиль выехал на встречную полосу, где в это время ехал микроавтобус. В результате лобового столкновения женщина получила смертельные травмы. Пострадавших в микроавтобусе не было.

Как позже выяснилось, за восемь лет вождения погибшая только по официальным данным около 40 раз нарушала ПДД.

По факту смертельного ДТП проводится проверка.