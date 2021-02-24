Женщина-водитель стала жертвой аварии во время полицейской погони

Женщина-водитель стала жертвой аварии, пытаясь скрыться от преследовавшего ее экипажа ГИБДД в Благовещенске, написало РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу УМВД по Амурской области.

Уточняется, что автолюбительница за рулем Nissan March, устроила ДТП и скрылась с места произошедшего. Экипаж ДПС обнаружил машину, о которой говорилось в ориентировке. Девушка проигнорировала сигналы полиции, и стражи правопорядка начали погоню, сообщила «Газета.ru».

«На улице Октябрьской правонарушитель совершил столкновение с автомобилем Nissan Teana. В результате автоаварии водитель Nissan March — женщина 1987 года рождения — скончалась на месте ДТП», — рассказали в пресс-службе.

Кроме этого, травмы получили водитель и пассажирка второго автомобиля.