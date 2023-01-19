Происшествия 19 января 2023, 13:36 Женщина-водитель сбила 11-летнюю девочку в Петербурге

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В Санкт-Петербурге на проспекте Энгельса произошло ДТП с участием автомобиля Mercedes и 11-летней школьницы. Об этом написали «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ Росгвардии.

Женщина-водитель за рулем иномарки наехала на девочку, которая ждала трамвая на остановке.

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ДТП случилось на глазах у сотрудников Росгвардии. Они оказали первую помощь пострадавшей и вызвали скорую помощь.

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Виновницу аварии доставили в полицейский участок для дальнейших разбирательств.