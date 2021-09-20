Женщина-водитель погибла в ДТП в Омской области

В результате аварии в Омской области погибла пожилая женщина-водитель. Об этом сообщил сайт gorod55.ru со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

ДТП случилось на 293-м километре трассы Омск - Тара. 62-летняя женщина, управлявшая Peugeot 206, при повороте налево не уступила дорогу автомобилю Mazda. От удара водитель Peugeot получила травмы, несовместимые с жизнью. 33-летняя автоледи, сидевшая за рулем второй иномарки, была госпитализирована. В больницу увезли и двух детей, которые находились в ее машине. Полиция разбирается в обстоятельствах произошедшего.