Происшествия 30 августа 2023, 19:33 Женщина-водитель погибла в ДТП в Краснодарском крае

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Смертельное ДТП произошло в Тимашевском районе Краснодарского края. Там иномарка вылетела в кювет. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции по региону.

Авария случилась в ночь на 30 августа на трассе Тимашевск — Приморско-Ахтарск. Женщина за рулем Renault Clio не справилась с управлением. В результате машину занесло, и она вылетела в кювет.

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Владелица иномарки погибла на месте происшествия. Два пассажира 34 и 35 лет получили серьезные травмы. Их доставили в больницу.