09 января 2020, 15:37
Женщина-водитель погибла в ДТП в Башкирии
В Уфимском районе Башкирии произошло ДТП со смертельным исходом, сообщил сайт ToDay News Ufa со ссылкой на источник в региональной Госавтоинспекции.
Авария произошла на трассе Уфа — Чишмы. Внедорожник Nissan X-Trail под управлением 54-летнего мужчины столкнулся с Hyundai Solaris, за рулем которого находилась 54-летняя автоледи. Женщину-водителя доставили в больницу, где она вскоре скончалась.
Сообщается, что также пострадала 55-летняя пассажирка внедорожника.