Женщина-водитель погибла в ДТП в Башкирии

Авария произошла на трассе Уфа — Чишмы. Внедорожник Nissan X-Trail под управлением 54-летнего мужчины столкнулся с Hyundai Solaris, за рулем которого находилась 54-летняя автоледи. Женщину-водителя доставили в больницу, где она вскоре скончалась.

Сообщается, что также пострадала 55-летняя пассажирка внедорожника.