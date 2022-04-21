Женщина-водитель переехала мужчину, лежащего на дороге в Челябинской области

ДТП, в котором пострадал мужчина, произошло накануне в городе Магнитогорске Челябинской области. Об этом написал Ura.ru со ссылкой на группу «Магнитогорск без цензуры» в «ВКонтакте».

Очевидцы сообщают, что мужчина, который лежал на дороге, находился в состоянии алкогольного опьянения. По словам женщины-водителя, которая переехала пострадавшего, она подумала, что сбила кошку.

В пресс-службе полиции Магнитогорска сообщили, что в результате аварии мужчина получил телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, сотрясения головного мозга, ушибленной раны головы, открытого перелома левого голеностопного сустава. По факту случившегося проводится расследование.