Происшествия 14 марта 2024, 13:41 Женщина-водитель иномарки насмерть сбила пешехода в Самарской области

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Смертельная авария с участием автомобиля Nissan Teana произошла накануне в Волжском районе Самарской области. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на ГУ МВД России по региону.

Сообщается, что 32-летняя женщина за рулем иномарки сбила 60-летнюю женщину-пешехода на автодороге Самара — Волгоград — Новокуйбышевск. Пенсионерка переходила проезжую часть по обозначенному пешеходному переходу. От полученных травм она погибла на месте.

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На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции и медики.