Женщина-водитель без прав врезалась в светофор в Ивановской области

Молодая женщина-водитель без прав устроила ДТП в Приволжском районе Ивановской области в четверг, 15 сентября. Она врезалась в светофор. Об этом сообщил «Царьград».

19-летняя водительница «ЛАДА Гранта» не справилась с управлением и столкнулась с опорой светофора. В результате этого ДТП пострадали три человека: сама автомобилистка и две ее пассажирки — 20-летние девушки. Все три девушки получили травмы головы и были госпитализированы.

Сотрудники ГИБДД установили, что у водительницы не было прав на управление транспортным средством. Кроме того, по неподтвержденным данным, нарушительница находилась за рулем автомобиля в нетрезвом виде.