24 апреля 2020, 18:14
Женщина вместе с маленьким сыном погибла в огне в Крыму
В крымском поселке Раздольное при тушении пожара обнаружены тела 30-летней женщины и ее двухлетнего сына. Об этом сообщил «Новый Севастополь».
По данным издания, пожар произошел в частном доме на улице Восточная. Выяснилось, что женщина повздорила с проживающим с ее семьей братом. Именно он поджег дом и скрылся. Правоохранители нашли его тело неподалеку от дома. По предварительной информации, он покончил с собой. Возбуждено уголовное дело.