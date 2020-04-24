Женщина вместе с маленьким сыном погибла в огне в Крыму

По данным издания, пожар произошел в частном доме на улице Восточная. Выяснилось, что женщина повздорила с проживающим с ее семьей братом. Именно он поджег дом и скрылся. Правоохранители нашли его тело неподалеку от дома. По предварительной информации, он покончил с собой. Возбуждено уголовное дело.