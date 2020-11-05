Женщина влетела в остановку в центре Москвы. Пострадали трое

Женщина на леговушке протаранила остановку в центре Москвы. Пострадали три человека, сообщил источник «360» в экстренных службах.

Все произошло на улице Садово-Триумфальная — это неподалеку от метро «Маяковская». Источник «360» утверждает, что все трое пострадавших — женщины.

Одна из полос движения перекрыта из-за произошедшего.

Источник фото: Дептранс Москвы

На снимке, который опубликовал Дептранс столицы, видно, что Nissan пробил стеклянный задник остановки и смял лавочку. По всей видимости, автомобиль въехал в них на довольно большой скорости.