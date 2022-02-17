Женщина в состоянии алкогольного опьянения попала в ДТП под Феодосией

Накануне утром на трассе Феодосия — Владиславовка произошло ДТП. Автомобиль марки Chevrolet съехал в кювет и перевернулся. Об этом написал «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу МЧС по Республике Крым.

Прибывшие на место аварии спасатели благодаря специализированному гидравлическому оборудованию освободили женщину-водителя из салона и передали сотрудникам скорой помощи. В больницу также доставили пассажира 2015 года рождения.

Проведенная экспертиза показала, что женщина управляла автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Проводится расследование.