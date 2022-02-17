17 февраля 2022, 17:42
Женщина в состоянии алкогольного опьянения попала в ДТП под Феодосией
Накануне утром на трассе Феодосия — Владиславовка произошло ДТП. Автомобиль марки Chevrolet съехал в кювет и перевернулся. Об этом написал «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу МЧС по Республике Крым.
Прибывшие на место аварии спасатели благодаря специализированному гидравлическому оборудованию освободили женщину-водителя из салона и передали сотрудникам скорой помощи. В больницу также доставили пассажира 2015 года рождения.
Проведенная экспертиза показала, что женщина управляла автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Проводится расследование.