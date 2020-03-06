Женщина в последний момент спасла ребенка из-под колес машины на переходе в Великом Новгороде. Видео

Женщина переходила улицу по переходу без светофора в Великом Новгороде. С ней был ребенок, которого она, как и положено, держала за руку. Это спасло ему жизнь — женщина едва успела выхватить ребенка из-под колес легковушки на скорости.

На кадрах видно, что женщина с ребенком переходила дорогу по зебре в темпе. На них, не сбавляя скорости, ехала белая иномарка. Ребенок подотстал буквально на полметра и чуть не угодил под машину. Женщина за секунду до наезда буквально выдернула его из-под колес.

Водитель чуть подрулил вправо и уехал. Сейчас его ищет полиция. Пользователи назвали женщину ангелом-хранителем, а водителя призвали как можно скорее найти и сурово наказать.