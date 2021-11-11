Женщина в Красноярске умерла после пластической операции

В одной из клиник Красноярска женщина умерла сразу после пластической операции. Следственный комитет начал проверку этого происшествия. Подробности о нем сообщили в пресс-службе ведомства РИА «Новости».

Хирургические действия были проведены 1 ноября, пациентка скончалась на следующие сутки. Предварительные данные экспертизы показали, что ее смерть вызвала тромбоэмболия легочных путей. Женщине было 47 лет.

«Организовано проведение процессуальной проверки по факту смерти 47-летней жительницы города Новосибирска после перенесенной пластической операции», — передали в СК.

Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу и забрали все необходимые для расследования документы. После проведения проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Предыдущее громкое дело из-за смерти клиентки пластического хирурга в Санкт-Петербурге на операционном столе было открыто этим летом. Тогда статья, по которой началось расследование, была «Об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть человека».