Женщина в Красноярске бросила двухлетнего ребенка в травмпункте

В Красноярске полиция ищет женщину, оставившую в травмпункте своего ребенка. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на главк МВД по региону.

Охранник заявил в полицию о том, что неизвестная в медицинском учреждении попросила его присмотреть за малышом. Она сказала, что отлучится на пять минут, но так и не вернулась. Свои личные данные женщина не сообщила. Девочку поместили в специализированное учреждение, добавил сайт «Аргументы и факты».

Позже правоохранителям все-таки удалось выяснить личность матери. Подробности произошедшего устанавливаются.