Женщина в ЯНАО отсудила у детского сада 35 тысяч рублей за травму у ребенка

В Тазовском районе ЯНАО женщина подала в суд на детский сад за травму, которую получила ее дочь. Из-за неосторожности воспитателя она потянула связки, сообщило Ura.ru.

Сообщается, что конфликта между воспитателем и ребенком не было: воспитатель хотела помочь девочке подняться с пола, но случайно повредила ей руку. Мать ребенка подала в суд. Иск удовлетворен частично, суд обязал детский сад выплатить женщине 35 тысяч рублей.