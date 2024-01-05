Происшествия 05 января 2024, 10:01 Женщина в домашних тапочках пропала в Новосибирске в морозы Женщина в зеленой футболке и тапках пропала в Новосибирске РИА «Новости»

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В Новосибирске начали поиски 43-летней женщины, которая ушла из дома в футболке и тапочках в морозы. Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения поисковой организации «Лиза Алерт».

Отсутствие женщины заметили 3 января. В последний раз ее видели в Октябрьском районе города.

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Основные приметы пропавшей: рост около 160 сантиметров, карие глаза, черные волосы, плотное телосложение. Она была одета в домашние черные тапочки и зеленую футболку. По предварительной информации, женщина нуждается в медицинской помощи.

Всех, кто обладает сведениями об ее местонахождении, попросили позвонить в полицию по телефону 112 или обратиться по номеру 8-800-700-54-52.

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