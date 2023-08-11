11 августа 2023, 14:26
Женщина утонула во время сильного паводка в Уссурийске
В Уссурийске на Раковской улице прохожие нашли тело женщины без признаков жизни. Она скончалась во время сильного паводка, написал «Ридус» со ссылкой на краевой Минздрав.
«Прохожие вызвали скорую. Причина вызова — в луже женщина предположительно без дыхания. Параллельно была вызвана полиция», — говорится в сообщении ведомства.
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Признаков насильственной смерти на теле обнаружено не было. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.
Паводки
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