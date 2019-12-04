Женщина утонула в Москве-реке на юго-востоке столицы
В столичном районе Печатники спасатели достали из Москвы-реки утонувшую женщину. Труп обнаружили в районе Перервинской плотины, неподалеку от дома № 83 по улице Гурьянова, сообщил источник «360». В МЧС подтвердили эту информацию.
Школьник из Приамурья впал в кому после посещения аквапаркаПодробнее
«В районе дома 83 была обнаружена утонувшая женщина, ее передали бригаде скорой медицинской помощи», — сказали в ведомстве.
Других подробностей там не привели.
По словам источника телеканала, причины гибели женщины выясняются. В МЧС выпустили предупреждение об опасности ходить по тонкому льду.
При этом в ведомстве не уточнили, провалилась ли погибшая под лед или умерла по другой причине.
Перервинская плотина — часть гидроузла в составе Канала имени Москвы на юго-востоке столицы. Плотина имеет семь пролетов, перекрытых стальными затворами.