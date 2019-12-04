Женщина утонула в Москве-реке на юго-востоке столицы

В столичном районе Печатники спасатели достали из Москвы-реки утонувшую женщину. Труп обнаружили в районе Перервинской плотины, неподалеку от дома № 83 по улице Гурьянова, сообщил источник «360». В МЧС подтвердили эту информацию.

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«В районе дома 83 была обнаружена утонувшая женщина, ее передали бригаде скорой медицинской помощи», — сказали в ведомстве.

Других подробностей там не привели.

По словам источника телеканала, причины гибели женщины выясняются. В МЧС выпустили предупреждение об опасности ходить по тонкому льду.

При этом в ведомстве не уточнили, провалилась ли погибшая под лед или умерла по другой причине.

Перервинская плотина — часть гидроузла в составе Канала имени Москвы на юго-востоке столицы. Плотина имеет семь пролетов, перекрытых стальными затворами.