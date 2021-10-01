Женщина устроила три ДТП подряд в Сыктывкаре

Женщина в Сыктывкаре устроила три ДТП подряд. В результате погиб человек. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на ГИБДД.

По данным Общественной службы новостей, сначала она сбила ребенка, который шел по пешеходному переходу. Затем она вылетела на тротуар и сбила женщину. После этого автоледи продолжила движение и врезалась в автомобиль. Только после этого она остановилась.

Сбитая женщина скончалась на месте. Ребенок попал в больницу. Правоохранители задержали виновницу ДТП. Детали происшествия выясняются.