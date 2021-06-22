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    22 июня 2021, 15:36

    Женщина устроила стрельбу в ресторане Петрозаводска

    Дарья Морозова

    Жительница Петрозаводска устроила стрельбу из пневматического пистолета в ресторане Петрозаводска. Об этом сообщило РИА ФАН.

    Женщина стреляла в воздух. Сотрудники заведения вызвали полицию. Нарушительницу задержали.

    Причины ее поступка неизвестны. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

    Ранее потасовка со стрельбой произошла на рынке в Центральном районе Красноярска. Участников конфликта задержала полиция. У одного из них при обыске изъяли оружие,