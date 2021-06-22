Женщина устроила стрельбу в ресторане Петрозаводска

Жительница Петрозаводска устроила стрельбу из пневматического пистолета в ресторане Петрозаводска. Об этом сообщило РИА ФАН.

Женщина стреляла в воздух. Сотрудники заведения вызвали полицию. Нарушительницу задержали. Причины ее поступка неизвестны. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего. Ранее потасовка со стрельбой произошла на рынке в Центральном районе Красноярска. Участников конфликта задержала полиция. У одного из них при обыске изъяли оружие,