22 июня 2021, 15:36
Женщина устроила стрельбу в ресторане Петрозаводска
Жительница Петрозаводска устроила стрельбу из пневматического пистолета в ресторане Петрозаводска. Об этом сообщило РИА ФАН.
Женщина стреляла в воздух. Сотрудники заведения вызвали полицию. Нарушительницу задержали.
Причины ее поступка неизвестны. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.
Ранее потасовка со стрельбой произошла на рынке в Центральном районе Красноярска. Участников конфликта задержала полиция. У одного из них при обыске изъяли оружие,